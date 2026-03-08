Размер шрифта
Россиянам рассказали, как «продлить жизнь» букету тюльпанов

Биолог Опарин: тюльпаны должны стоять в холодной воде, а стебель срезан под углом
Россиянам следуют избегать покупки тюльпанов с подсыхающими цветками, потому что такой букет может быстро завянуть. Чтобы тюльпаны простояли дольше, следует правильно за ними ухаживать — поместить в прохладную воду, а также срезать стебель под углом. О тонкостях ухода за цветами в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Роман Опарин.

«При выборе срезанных тюльпанов следует учитывать ряд ключевых факторов, влияющих на их долговечность и эстетическое состояние. В первую очередь необходимо обращать внимание на состояние листьев и бутонов: они должны быть свежими, зелеными и без признаков увядания или повреждений. Следует избегать приобретения тюльпанов с подсыхающими или начавшими увядать цветками, так как это свидетельствует о начавшемся процессе деградации. Особое внимание следует уделить стеблям тюльпанов: они должны быть прочными, цельными и без признаков гнили или повреждений. Оптимальным выбором являются тюльпаны с закрытыми бутонами, особенно с плотно закрученными, так как они демонстрируют более высокую устойчивость к увяданию после срезки. Рекомендуется также просить продавца упаковать тюльпаны в пакет для минимизации температурных перепадов, что способствует сохранению их свежести», — отметил он.

Эксперт отметил, что обмотка тюльпанов нитками, скрепление резинкой при покупке может поспособствовать предотвращению повреждений при перевозке букета.

«Срезанные тюльпаны требуют особого ухода для продления их свежести. Для обеспечения оптимального водного баланса необходимо использовать чистую и прохладную воду. Обрезка стеблей под углом под проточной водой способствует улучшению водопоглощения и предотвращению закупорки сосудов. Удаление лишних листьев с нижней части стеблей предотвращает загнивание воды и продлевает срок жизни цветов. Не рекомендуется размещать тюльпаны рядом с фруктами и овощами, так как выделение этенилена ускоряет процесс увядания. Регулярная замена воды в сосуде, промывка стеблей и удаление увядших лепестков являются неотъемлемыми аспектами ухода за срезанными тюльпанами. Добавление сахара, водки или других добавок в воду не является обязательным и может быть неэффективным, так как цветы получают необходимые питательные вещества из воды. Использование кипяченой воды также не рекомендуется, так как это может повредить структуру стеблей и ускорить процесс увядания. Оптимальным выбором является чистая проточная вода комнатной температуры, обеспечивающая длительное сохранение свежести тюльпанов», — заключил он.

