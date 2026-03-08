Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

«Доиграются»: Песков назвал последствия украинского энергошантажа

Песков: украинский энергетический шантаж ударит по всем европейцам
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Энергетический шантаж Украины, связанный с нефтепроводом «Дружба», может ударить по всем европейцам, если они будут и дальше игнорировать действия Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Песков считает, что европейские политики намеренно не комментируют действия украинских властей. По его словам, они стараются не замечать происходящее и «затыкают друг другу рот».

«Они [европейские политики] доиграются, потому что этот шантаж ударит по всем европейцам так или иначе», — сказал представитель Кремля.

До этого газета Politico сообщила о резком отказе Киева на требования некоторых стран Евросоюза предоставить им доступ к нефтепроводу «Дружба», чтобы осмотреть. Украинская сторона заявила, что ей нужно время, чтобы оценить масштабы повреждений нефтепровода.

В конце января Украина остановила транзит по «Дружбе», оставив Словакию и Венгрию без российской нефти из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после ударов. Поставки топлива должны был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

Ранее Орбан пообещал «прорвать блокаду» Украины с транзитом нефти по «Дружбе».

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!