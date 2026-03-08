Совет экспертов избрал верховного лидера Ирана

Совет экспертов определился, кто станет следующим верховным лидером Ирана. В ближайшее время будет объявлено имя этого человека, заявил член совета Ахмад Аламольхода, его слова передает агентство Mehr.

«Выборы лидера состоялись и лидер определен», — заявил Аламольхода.

По его словам, имя нового верховного лидера Ирана публично объявит секретарь Совета экспертов аятоллы Хоссейни Бушахри.

8 марта член Совета экспертов Мохаммад-Мехди Мирбагери заявил о достижении консенсуса по выбору верховного лидера Ирана. Он отметил, что членами совета за последние дни было приложено максимум усилий, чтобы определиться с кандидатом. По его словам, в результате было сформировано твердое и единодушное мнение.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило о расколе внутри руководства Ирана после ликвидации верховного лидера страны аятолла Али Хаменеи. По словам источника, разногласия внутри иранских властей подавлялись при власти Хаменеи на протяжении длительного времени. Однако, когда его не стало, внутренние распри активизировались.

Али Хаменеи ликвидировали в ночь на 1 марта во время военной операции США и Израиля в Иране. По данным CNN, первым претендентом на должность верховного лидера Ирана является сын Хаменеи Моджтаб. Однако, как утверждает Reuters, его позиции внутри страны далеко не бесспорны, поскольку он не имеет значительного политического опыта, а религиозный ранг ниже, чем у большинства аятолл.

Ранее министр обороны Израиля пообещал, что военные уничтожат любого нового главу Ирана.