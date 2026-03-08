Россиянка напала на приехавших на вызов фельдшеров и ударила одну из них головой о перила

В Кузбассе женщину задержали за нападение на фельдшеров

Жительницу Кузбасса подозревают в нападении на фельдшеров скорой помощи. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. 30-летняя фигурантка якобы является подругой той женщины, к которой приехали медики.

Когда специалисты прибыли на место, россиянка ударила одного из фельдшеров кулаком по голове, после чего та ударилась головой о железную дверь, а позже – о пол.

Также пострадала вторая фельдшер. Женщина якобы таскала ее за волосы и била головой о перила. В результате обе работницы получили серьезные повреждения и сами оказались в больнице.

«В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – сообщается в публикации СК.

Что именно стало причиной агрессии неизвестно. Сотрудники ведомства проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

