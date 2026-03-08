Иркутский «муж на час» стал преследовать клиентку после вызова

В Иркутске сантехник стал приставать к клиентке после вызова

Жительница Иркутска рассказала о «муже на час», который навязчиво пытался за ней ухаживать. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 21-летняя девушка по имени Алина вызвала сантехника. В квартиру к ней пришли два работника, один из которых, Павел, после починки ушел, не забрав инструменты.

Клиентка созвонилась с мужчиной, чтобы вернуть ему вещи, после чего тот стал осыпать ее сомнительными комплиментами. Например, заявил, что во время визита «раздевал ее глазами», похвалил ее «фигурку» и «захотел ощутить губами пульсацию».

Спустя некоторое время Павел пришел к ней, но Алина сделала вид, что ее нет дома. На навязчивого сантехника она также пожаловалась возлюбленному, который обратился в диспетчерскую и к самому мастеру.

«Дело дошло до того, что в любовно-мастерские дела вмешался руководитель аварийной службы. Он заявил, что приставучему сотруднику уже выписали выговор», – сообщается в публикации.

После беседы с начальством мужчина извинился и заявил, что был пьян.

По данным канала, подобное поведение многие россиянки наблюдают у «мужей на час», которые не только делают ремонт, но и отпускают непристойные шутки или намеренно «забывают» инструменты, чтобы вернуться к клиентке.

