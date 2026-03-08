Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Иркутский «муж на час» стал преследовать клиентку после вызова

В Иркутске сантехник стал приставать к клиентке после вызова
Shutterstock

Жительница Иркутска рассказала о «муже на час», который навязчиво пытался за ней ухаживать. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 21-летняя девушка по имени Алина вызвала сантехника. В квартиру к ней пришли два работника, один из которых, Павел, после починки ушел, не забрав инструменты.

Клиентка созвонилась с мужчиной, чтобы вернуть ему вещи, после чего тот стал осыпать ее сомнительными комплиментами. Например, заявил, что во время визита «раздевал ее глазами», похвалил ее «фигурку» и «захотел ощутить губами пульсацию».

Спустя некоторое время Павел пришел к ней, но Алина сделала вид, что ее нет дома. На навязчивого сантехника она также пожаловалась возлюбленному, который обратился в диспетчерскую и к самому мастеру.

«Дело дошло до того, что в любовно-мастерские дела вмешался руководитель аварийной службы. Он заявил, что приставучему сотруднику уже выписали выговор», – сообщается в публикации.

После беседы с начальством мужчина извинился и заявил, что был пьян.

По данным канала, подобное поведение многие россиянки наблюдают у «мужей на час», которые не только делают ремонт, но и отпускают непристойные шутки или намеренно «забывают» инструменты, чтобы вернуться к клиентке.

Ранее в Томске таксист навязчиво просил у школьницы номер телефона и стал фигурантом дела.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!