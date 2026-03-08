«Разрушались позвонки»: у недавно родившей Лерчек нашли рак с метастазами

У блогерши Лерчек нашли рак с метастазами в легких после родов

У недавно родившей блогерши Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) диагностировали рак. Об этом сообщил в соцсетях отец новорожденного ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

Как рассказал новоявленный отец, в ходе многочисленных исследований у блогера обнаружили злокачественные клетки, а также метастазы в легких. Из-за болезни у Чекалиной начали разрушаться позвонки, и ей экстренно провели операцию на позвоночнике.

Это произошло сразу после выписки из роддома. Неделей ранее Лерчек родила четвертого ребенка и вернулась домой, но уже на следующий день ее срочно госпитализировали в онкологическую реанимацию.

По словам Луиса, все это время, находясь под следствием, Валерия неоднократно жаловалась на здоровье и просила следователя разрешить ей посетить врача, но получала отказы. Проблемы со здоровьем преследовали ее и раньше: под Новый год блогера экстренно забирали в больницу из-за угрозы выкидыша, а позже, как уточнял ее адвокат Виктор Дугин, ей сделали операцию, не связанную с гинекологией.

24 февраля Чекалина родила сына. Однако у нее неоднократно наблюдались проблемы со здоровьем: в конце декабря ее госпитализировали с сильной болью в пояснице и почечной коликой. 30 декабря блогерше провели операции на почки.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. Дело рассматривается в Гагаринском суде Москвы. Последнее заседание перед родами пришлось отменить из-за того, что Валерию увезли на скорой с сильными болями в суставе.

Ранее Лерчек бросила бьюти-бренд из-за многомиллионных долгов.