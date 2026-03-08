Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Украинский «Ощадбанк» поделился планом возврата арестованных в Венгрии денег

Ощадбанк решил оспорить решение Венгрии об аресте своих денег и слитков
Mykola Tys/Global Look Press

Украинский государственный «Ощадбанк» намерен добиваться от Венгрии возврата инкассаторских машин и ценностей, задержанных в ходе громкого инцидента на границе, и уже запустил юридические процедуры, направленные на оспаривание действий венгерских властей. Об этом сообщается на странице банка в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Семеро сотрудников банка, задержанных в Венгрии 5 марта, уже вернулись на родину, однако два броневика и перевозившиеся ценности до сих пор удерживаются венгерской стороной. По данным «Ощадбанка», речь идет о сумме около $80 млн и 9 кг золота.

В банке сообщили, что намерены обжаловать решение миграционной службы Венгрии, ограничившее пребывание сотрудников инкассаторской службы на территории Евросоюза, и запустить процесс по возврату имущества, все необходимые документы для которого уже переданы в Национальный банк Украины.

Для укрепления своей позиции «Ощадбанк» планирует заказать независимый аудит у одной из ведущих международных компаний, чтобы проверить процессы и договоренности, связанные с перевозкой денег и золота.

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии задержало семерых украинцев, включая бывшего генерала спецслужбы, по подозрению в отмывании денег. Эта группа перевозила из Австрии на Украину крупную сумму наличных — $40 млн и €35 млн, а также золотые слитки общим весом 9 кг.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что судьба изъятых наличных и драгметалла будет решена после того, как расследование установит их владельца. Глава МИД страны Петер Сийярто сообщил, что Будапешт потребовал от Киева объяснений, но расследовать происхождение денег и золота будет сам.

Украинская сторона расценила задержание перевозившей наличные и слитки группы как захват заложников. В Киеве заявили, что из-за изъятия денег в банкоматах Украины возникла нехватка наличных.

Ранее стали известны возможные последствия денежного скандала с Венгрией для Украины.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!