Украинский «Ощадбанк» поделился планом возврата арестованных в Венгрии денег

Украинский государственный «Ощадбанк» намерен добиваться от Венгрии возврата инкассаторских машин и ценностей, задержанных в ходе громкого инцидента на границе, и уже запустил юридические процедуры, направленные на оспаривание действий венгерских властей. Об этом сообщается на странице банка в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Семеро сотрудников банка, задержанных в Венгрии 5 марта, уже вернулись на родину, однако два броневика и перевозившиеся ценности до сих пор удерживаются венгерской стороной. По данным «Ощадбанка», речь идет о сумме около $80 млн и 9 кг золота.

В банке сообщили, что намерены обжаловать решение миграционной службы Венгрии, ограничившее пребывание сотрудников инкассаторской службы на территории Евросоюза, и запустить процесс по возврату имущества, все необходимые документы для которого уже переданы в Национальный банк Украины.

Для укрепления своей позиции «Ощадбанк» планирует заказать независимый аудит у одной из ведущих международных компаний, чтобы проверить процессы и договоренности, связанные с перевозкой денег и золота.

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии задержало семерых украинцев, включая бывшего генерала спецслужбы, по подозрению в отмывании денег. Эта группа перевозила из Австрии на Украину крупную сумму наличных — $40 млн и €35 млн, а также золотые слитки общим весом 9 кг.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что судьба изъятых наличных и драгметалла будет решена после того, как расследование установит их владельца. Глава МИД страны Петер Сийярто сообщил, что Будапешт потребовал от Киева объяснений, но расследовать происхождение денег и золота будет сам.

Украинская сторона расценила задержание перевозившей наличные и слитки группы как захват заложников. В Киеве заявили, что из-за изъятия денег в банкоматах Украины возникла нехватка наличных.

