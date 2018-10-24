Трамп напомнил нелегальным мигрантам об укрепленных границах США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна никогда не примет нелегальных мигрантов. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, США являются «великой суверенной» страной.

«…мы никогда не примем граждан, которые пытаются попасть в США нелегально», — заявил Трамп.

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Он напомнил, что границы страны укреплены.

Ранее вице-президент США Майк Пенс считает, что венесуэльские власти финансируют «караван мигрантов», который приближается к границе Соединенных Штатов и Мексики.