Трамп напомнил нелегальным мигрантам об укрепленных границах США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна никогда не примет нелегальных мигрантов. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
По словам Трампа, США являются «великой суверенной» страной.
«…мы никогда не примем граждан, которые пытаются попасть в США нелегально», — заявил Трамп.
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Он напомнил, что границы страны укреплены.
Ранее вице-президент США Майк Пенс считает, что венесуэльские власти финансируют «караван мигрантов», который приближается к границе Соединенных Штатов и Мексики.