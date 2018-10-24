Лавров обсудил с коллегой из ФРГ выход США из ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из ФРГ Хайко Маасом, в ходе которого стороны обсудили выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В ходе обстоятельного обмена мнениями были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг анонсированного США выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — говорится в тексте официального сообщения.

Ранее сообщалось, что в Кремле увидели в планах США выйти из ДРСМД стремление к гонке вооружений.