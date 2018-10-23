В Швейцарии разрешили возбудить дело в отношении «российских шпионов»

Федеральный совет Швейцарии принял решение разрешить прокуратуре начать уголовное расследование в отношении двух россиян, которые подозреваются в шпионаже на территории Швейцарии, передает Swissinfo.

По словам пресс-секретаря генпрокуратуры Швейцарии, ведомству дали «зеленый свет на продолжение расследования предполагаемого политического шпионажа».

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Сообщается, что речь идет о двух россиянах, которые якобы пытались получить данные о работе лаборатории швейцарского института защиты от ядерных, биологических и химических угроз, которая занималась, в том числе, исследованиями применения химического оружия в Сирии и в Солсбери. После задержания они были высланы из страны.

Ранее глава швейцарской разведки заявил о возросшей шпионской активности России.

Также сообщалось о том, что СМИ узнали о поездке Скрипаля в Швейцарию для информирования спецслужб.