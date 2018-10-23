Болтон рассказал, кому навредило «вмешательство» России в выборы в США

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что «вмешательство» России в американские выборы навредило прежде всего Москве, передает РИА «Новости».

При этом Болтон признал, что фактов влияния России на итоги выборов в США нет, и их результаты в любом случае «были бы абсолютно такими же».

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Он добавил, что «вмешательство» якобы создало недоверие и враждебность в США по отношению к России, из-за чего дипломатический прогресс в российско-американских отношениях не наблюдается на протяжении уже двух лет.

«Это большая потеря для обеих стран, но особенно для России», — заявил Болтон.

Советник американского президента также посоветовал обратить внимание на действия Китая, если говорить о «действительно масштабных влияния на американскую политическую систему».

Ранее Болтон раскрыл детали обсуждения «вмешательства» на встрече с Путиным.