Источник раскрыл подробности обсуждения «вмешательства» с Болтоном

По словам дипломатического источника, в ходе встреч представителей российского руководства с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном тема «вмешательства» России в американские выборы обсуждалась скоротечно, передает РИА «Новости».

«Очень скоротечным был и разговор насчет пресловутого «вмешательства России в американские выборы», — сказал источник.

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По его словам, американские официальные лица касаются этой темы «для галочки, испытывая неловкость», так как не могут привести «ни единого реального доказательства» и вынуждены «отрабатывать политический заказ».

Ранее Болтон рассказал о встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.