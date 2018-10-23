Reuters: выход Трампа из ДРСМД обернется противостоянием с Китаем

Выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) предоставит Вашингтону новые возможности для противостояния с Китаем, что может спровоцировать новую гонку вооружений, пишет агентство Reuters.

Отмечается, что выход из ДРСМД предоставит Пентагону новые альтернативы противодействия китайским ракетным достижениям, однако эксперты предупреждают, что последующая американо-китайская гонка вооружений может увеличить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Американские чиновники продолжительное время выражали обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты постепенно становятся в невыгодное положение из-за все более сложных ракетных систем, которые разрабатываются в Китае, которым Пентагон не мог представить достойный противовес из-за договора о РСМД с Россией, поясняет агентство.

Президент США Дональд Трамп недавно дал понять, что в скором времени он может «развязать Пентагону руки» для противостояния китайским достижениям, если благополучно покинет ДРСМД, который предполагает ликвидацию ракет малой и средней дальности, добавляет Reuters.

Бывший сотрудник Пентагона Дэн Блюменталь отметил, что выход США из ДРСМД может также проложить путь для размещения обычных американских ракет на острове Гуам или в Японии, например. В свою очередь, это может подтолкнуть Пекин к затратной гонке вооружений, вынудив Китай к еще большим бюджетам на противоракетную оборону, говорится в материале.

Ранее в КНР предупредили о «многостороннем негативном эффекте» от выхода США из ДРСМД.