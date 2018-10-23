В Кремле отреагировали на дело Хашукджи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, в данной ситуации необходимо обладать официальной и проверенной информацией.

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«Мы с вами слышали официальные заявления из Эр-Рияда, в которых отмечается, собственно, непричастность к произошедшему представителей королевской семьи. Мы приняли это во внимание. В остальном это вопрос следствия», — сказал Песков.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о ходе расследования убийства Хашукджи.