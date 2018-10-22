В МИД России выразили готовность содействовать урегулированию в ЦАР
Замглавы российского МИДа Михаил Богданов заявил, что российская сторона готова внести вклад в политическое урегулирование в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Богданова, представители России принимали участие в нескольких встречах в Хартуме.
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«В дальнейшем мы также готовы содействовать», — сказал Богданов.
Он уточнил, что содействие политическому урегулированию осуществляется вместе с правительством в Банги при активном участии президента Судана.
Ранее главы МИД стран Европейского Союза договорились расширить поддержку Центральноафриканской Республики по вопросам безопасности и обороны из-за усиления в регионе роли России.