Горбачев: США оказались в тупике и пошли по «безответственному пути»
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что решение США о выходе из ДРСМД говорит о том, что Вашингтон зашел в тупик и решил пойти по безответственному пути, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что США, видимо, в какой-то момент оказались в тупике для принятия очередных решений.
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Горбачев также добавил, что ООН должна включиться в этот вопрос, так как подобное решение затрагивает весь мир.
Ранее Горбачев назвал недопустимым намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).