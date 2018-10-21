В МИД рассказали об ожиданиях от встречи с Болтоном по ДРСМД

Российская сторона рассчитывает получить от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона внятные объяснения касательно дальнейших действий США по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

«Рассчитываем получить от него внятные объяснения о характере американских намерений и дальнейших шагов», — сказал Рябков.

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Он также подчеркнул, что в Вашингтоне угрожают выходом из ДРСМД, чтобы облегчить нарушение этого соглашения, однако выразил уверенность в наличии возможностей для возвращения на путь диалога и взаимного снятия озабоченностей.

Ранее МИД назвал дату встречи Лаврова и Болтона.