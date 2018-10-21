В Британии рассматривают возможность проведения второго референдума по Brexit

В Великобритании чиновники обсуждают сценарий проведения второго референдума по поводу выхода страны из состава Евросоюза. Об этом пишет The Sunday Times.

По словам источника издания, на фоне постоянно падающего рейтинга британского премьера Терезы Мэй госслужащие рассматривают разные сценарии развития событий.

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«Это их (чиновников. — Газета.Ru) работа, чтобы разработать резервные планы для всех возможных вариантов, даже маловероятных, в том числе второго референдума», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Лондоне на митинг за повторное голосование по Brexit пришли 700 тысяч человек.