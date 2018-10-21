Новая Зеландия отказалась ехать на саммит в Саудовскую Аравию из-за смерти Хашукджи

Власти Новой Зеландии приняли решение не ехать на инвестиционный саммит в Саудовскую Аравию на фоне известий о смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства.

Отмечается, что новозеландское правительство осудило смерть представителя СМИ.

Ранее от участия в саммите также отказался глава немецкого МИДа Хайко Маас. Он также подчеркнул, что Германия не будет продавать саудовцам оружие, пока не завершится следствие по Хашукджи.