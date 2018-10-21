В Совфеде оценили решение США выйти из договора с Россией о РСМД

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич заявил, что решение Соединенных Штатов о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией не стало для российских властей неожиданностью. Слова сенатора передает РИА «Новости».

Клинцевич подчеркнул, что российская сторона «до последнего» надеялась на то, что Соединенные Штаты продолжат придерживаться соглашения.

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«Понятно, что никаких доказательств, свидетельствующих о нарушении Россией условий договора, у США нет», — отметил сенатор.

При этом Коинцевич посчитал, что решение США о выходе из ДРСМД не учитывает интересов американских союзников в Европе. По его мнению, в отношении европейских партнеров Соединенные Штаты продолжают придерживаться стратегии «резких движений».

Ранее Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД. По его мнению, российская сторона не выполняет условий договора. Источник в российском МИДе в ответ на решение американского президент заявил, что США при выходе из договора положились на «мечту об однополярном мире».