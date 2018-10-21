Трамп захотел женщину на посту постпреда США в ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет, чтобы интересы США в ООН представляла женщина. Слова президента передает Reuters.

Ранее стало известно, что нынешний постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН, Никки Хейли, покинет этот пост в конце года по собственному желанию.

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Трамп рассказал, что в данный момент он проводит собеседования с пятью кандидатами на эту должность. Он отметил, что среди них три женщины и двое мужчин. Также американский лидер пообещал, что он выберет новым постпредом «лучшего кандидата».

«Мы выберем кого-нибудь в ближайшее время», — заверил Трамп.

Ранее издание Politico сообщало, что Трамп рассматривает официального представителя Госдепа Хизер Науэрт в качестве кандидата на пост постпреда Соединенных Штатов в ООН.