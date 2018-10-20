МИД Британии рассматривает «дальнейшие шаги» в связи с гибелью Хашукджи

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о том, что британское руководство рассматривает дальнейшие шаги в связи с подтверждением гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters.

«Мы выражаем наши соболезнования семье Джамаля Хашукджи после подтверждения его смерти. Мы изучаем доклад саудовских властей и наши следующие шаги», — заявили представители ведомства.

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В сообщении также приводятся слова министра, который заявил о необходимости привлечения к ответу виновных.

Ранее в Саудовской Аравии заявили о гибели исчезнувшего Хашукджи.