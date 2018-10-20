В МИД прокомментировали обвинения в адрес россиянки во вмешательстве в выборы в США

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал клеветнической кампанией обвинения Минюста США в адрес россиянки, которая якобы пыталась вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, проведение такой кампании продиктовано стремлением политиков в США получить преимущества во внутриполитической борьбе и надавить на Россию.

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«Для этого в ход идут негодные средства, включая откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями и смехотворной «доказательной базой»», — добавил Рябков.

Ранее в посольстве отреагировали на выдвижение Минюстом США обвинений в адрес гражданки России.