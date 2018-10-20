Парламент Македонии одобрил переименование страны

Македонский парламент поддержал внесение изменений в конституцию страны, которые предполагают изменение ее названия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ради вступления в НАТО и ЕС Скопье меняет название страны — с Македонии на Северную Македонию.

По словам председателя парламента Талата Джафери, 80 депутатов одобрили внесение соответствующих изменений на основе договора с Грецией, против высказались 39 человек. После этого документ был передан на подпись президенту Македонии Георге Иванову.

Ранее сообщалось, что глава греческого МИДа Никос Котзиас подал заявление об отставке. Возможной причиной его решения об уходе могли стать разногласия с главой минобороны страны Паносом Камменосом в том, что касалось соглашения по новому названию Македонии.