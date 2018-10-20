Источник назвал возможные сроки саммита США и КНДР
Источник в американской администрации заявил, что следующий саммит между Соединенными Штатами и Северной Кореей может пройти в 2019 году. Об этом сообщает Reuters.
По словам источника, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына возможна в начале следующего года.
Ранее сообщалось, что советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон собирается проинформировать российскую сторону о несогласии ослабить санкции против Северной Кореи.