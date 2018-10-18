Правительство Эквадора выслало из страны посла Венесуэлы

Министерство иностранных дел Эквадора сообщило о том, что руководство страны приняло решение выслать посла Венесуэлы, передает РИА «Новости».

«Республика Эквадор не потерпит никакого проявления неуважения к своим властям. При этом Эквадор, верный своим демократическим и гуманитарным принципам, продолжит помогать венесуэльским гражданам, которые въезжают в страну, принимая важные экономические и социальные меры для защиты их прав», — сообщили в министерстве.

В ведомстве объяснили подобное решение заявлениями со стороны министра связи и информации Венесуэлы, которые были направлены против президента Эквадора. Также в Эквадор отозвали для консультаций временную поверенную в делах страны в Венесуэле.