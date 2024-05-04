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Московские туристы потерялись на Эльбрусе

МЧС: на горе Эльбрус на высоте 5000 метров потерялось два человека

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Двое туристов из Москвы потерялись на горе Эльбрус. Об этом сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

4 мая в 15:44 по местному времени (совпадает с московским) поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров, потерялась незарегистрированная группа из двух человек.

На поисково-спасательные работы вышли спасатели Эльбрусского высокогорного отряда и спасатели ФГКУ «Лидер». Уточняется дальнейшая информация.

До этого в МЧС сообщали, что альпинист из Якутска получил травму при восхождении на Эльбрус. Отмечалось, что спасатели Кабардино-Балкарии выдвинулись на помощь альпинисту из Якутска, который получил травму ноги на высоте 5 тысяч метров.

Также сообщалось, что в горах Крыма спасатели оказали помощь двум туристкам, которые не могли самостоятельно спуститься с труднодоступного участка на хребте горы Чалки.

Ранее аналитики рассказали, на каких горнолыжных курортах россияне провели сезон.

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