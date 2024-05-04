Губерниев пожелал выжить главе МОК Баху

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Советскому спорту» пожелал пережить купание в Сене президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

По его словам, перед купанием немецкий чиновник должен успеть вернуть российских атлетов на международные соревнования.

«Будем надеяться, что кислота в Сене не разъест Томаса Баха, что он все-таки останется жив. Ему еще много предстоит сделать, например — вернуть российских спортсменов. Так что верим в целебные свойства воды в Сене, и в его физическое состояние», — заявил Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в МОК поддержали идею олимпийского перемирия.