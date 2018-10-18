Путина смутил новый формат выступления на Валдае

Президент России Владимир Путин отметил, что его смущает новый формат дискуссионного клуба «Валдай», ведь обычно на сцене сидит несколько человек.

При этом он выразил готовность «посолировать», но надеется, что выступление не затянется.

«Во-первых, хочу обратиться к постоянным участникам мероприятия. 15 лет — это кое-что значит», — с такими словами Путин обратился к гостям.

Реклама

Он подчеркнул, что мероприятие появилось, чтобы иностранные эксперты могли из первых уст могли услышать позицию России.

Ранее сообщалось, что формат выступления президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» изменился.