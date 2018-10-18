WSJ: заместитель генпрокурора США назвал «российское дело» независимым расследованием

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн назвал собственное расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году «надлежащим и независимым», пишет The Wall Street Journal.

Газета напоминает, что ранее президент США Дональд Трамп не раз критиковал «российское дело», называя его «охотой на ведьм» и «сфальсифицированным».

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«Люди имеют право на недовольство, я могу это понять. Но в конечном итоге общественность будет убеждена, что этот случай был обоснован доказательствами и что затрата ресурсов на это была целесообразной», — сказал Розенштайн, комментируя выпады консерваторов и республиканцев на «российское дело».

Заместитель генпрокурора США сказал WSJ, что в ходе расследования, которое до сих пор продолжается, уже выявлены широкомасштабные усилия России по вмешательству в президентские выборы 2016 года, несмотря на то, что «российское вмешательство» не раз ставилось под сомнение как Трампом, так и членами его администрации.

«Мой официальный долг — обеспечить, чтобы подобные случаи преследовались и затем привлекались к ответственности в судебном порядке, и я доволен тем, что президент [CША Дональд Трамп] поддержал это», — сказал Розенштайн.

Команда Мюллера в ходе расследования выдвинула обвинения против более 20 российских граждан, говорится в материале.

Розенштайн не стал комментировать сроки завершения расследования Мюллера, однако предполагается, что команда спецпрокурора закроет «российское дело» в течение нескольких месяцев, пишет WSJ.

Трамп отрицает сговор своего предвыборного штаба с российскими властями во время президентской кампании 2016 года. Россия также отрицает вмешательство в американский избирательный процесс и сговор с штабом Трампа.