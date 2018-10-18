США выйдут из Всемирного почтового союза

США намерены выйти из Всемирного почтового союза из-за тарифов на посылки из ряда стран, сообщает The Hill со ссылкой на представителя администрации Дональда Трампа.

По словам чиновника, Белый дом не согласен с тем, что союз установил заниженные сборы для небольших посылок из Китая и других стран.

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Представитель администрации добавил, что окончательное решение о сроках выхода еще не принято.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп успел выйти из Транс-Тихоокеанского торгового партнерства, Парижского соглашения по климату и ЮНЕСКО — организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.