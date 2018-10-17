Помпео прилетел в Анкару в связи с исчезновением журналиста Хашукджи

Директор ЦРУ Майк Помпео Pablo Martinez Monsivai/AP

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прибыл в Анкару для обсуждения исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Reuters.

Согласно имеющейся информации, Помпео встретится с президентом страны Тайипом Эрдоганом,а также главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу.

Ранее в СМИ появились данные, что подозреваемые в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи имеют связи с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.