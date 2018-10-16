Президент Армении принял отставку Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Принимая в основу статью 130-ую Конституции, принимаю отставку правительства», — говорится на сайте главы государства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку.

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Пашинян будет исполнять свои обязанности до выборов.

Ранее на фоне очередной волны митингов в Армении премьер-министр страны Никол Пашинян анонсировал свой скорый уход с поста. При этом он пояснил, что хочет быть переизбранным на эту должность по результатам всенародных выборов, которые должны пройти до конца года.