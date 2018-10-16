Пашинян сообщил об отставке с поста премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку, сообщает РИА «Новости».

«Подаю отставку», — заявил Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, он подал в отставку, чтобы провести парламентские выборы.

Премьер будет исполнять свои обязанности до выборов.

Ранее на фоне очередной волны митингов в Армении премьер-министр страны Никол Пашинян анонсировал свой скорый уход с поста. При этом он пояснил, что хочет быть переизбранным на эту должность по результатам всенародных выборов, которые должны пройти до конца года.