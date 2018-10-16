Кремль заявил об обеспокоенности ситуацией между РПЦ и Константинополем

В Кремле обеспокоены ситуацией вокруг разрыва отношений Русской православной церкви (РПЦ) с Константинопольским патриархатом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, развитие отношений между РПЦ и Вселенским патриархатом вызывает озабоченность Кремля.

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«Мы надеемся на то, что все-таки мудрость восторжествует, но, в то же время, мы, конечно, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены», — отметил пресс-секретарь президента.

Накануне РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. Это стало ответом на его решение о предоставлении автокефалии неканонической украинской церкви.

Кроме того, в РПЦ заявили, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.