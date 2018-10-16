Климкин нашел «раскольников» мирового православия в РПЦ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посчитал, что Русская православная церковь (РПЦ) является «раскольником» мирового православия. Свое мнение глава украинского МИДа выразил в твиттере.

По мнению Климкина, Вселенский патриархат «доказал», что Украина является его канонической территорией на основании настоящих исторических и канонических документов.

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«РПЦ решила разорвать евхаристическое общение с Вселенским патриархатом... У кого-то еще остались сомнения, кто является раскольником в мировом православии?», — задался вопросом Климкин.

Ранее сообщалось, что РПЦ приняла решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.