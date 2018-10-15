В РПЦ призвали выполнить обещание Порошенко не преследовать верующих УПЦ

Русская православная церковь надеется, что президент Украины Петр Порошенко выполнит обещания не преследовать верующих канонической Украинской православной церкви, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.

«Мы надеемся на то, что не будет никаких столкновений. Мы слышали заверения президента Украины Порошенко», — сказал митрополит Иларион.

Реклама

Президент Украины, напомнил митрополит Иларион, обещал, что «все верующие Украины будут иметь возможность ходить в ту церковь, к которой они принадлежат, и что никаких препятствий к этому чиниться не будет».

«Мы надеемся, что эти обещания будут выполнены», — цитирует его РИА «Новости». Также в Русской церкви надеются «на здравый смысл» украинских властей.

Ранее Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Заседание Священного Синода Русской православной церкви в понедельник впервые прошло в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.