Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион рассказал, что прихожане РПЦ не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил, комментируя решение Священного Синода РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Реклама

«Наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата», — пояснил он.

Решение о разрыве было принято на заседании Священного Синода, главной темой которого стала оценка действий Константинопольского патриархата на Украине.