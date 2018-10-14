Стала известна точная дата открытия границы между Сирией и Иорданией

Правительство Иордании и глава МВД Сирии сообщили о достигнутой между сторонам договоренности открыть движением по пограничному переходу «Насиб» 15 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«С иорданской стороной достигнуто соглашение об открытии пограничного КПП «Насиб-Джабер» с понедельника», — заявил глава МВД Сирии.

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Он также отметил, что представители двух стран также обсудили в ходе переговоров остававшиеся нерешенными вопросы.

Ранее министр иностранных дел Иордании заявил о необходимости встреч технических комитетов стран для открытия границ.