Порошенко предупредил о происках «московской агентуры» в храмах Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране не будет «государственной церкви». Об этом пишет «Украинская правда».

По словам Порошенко, никого не будут насильно привлекать в неканоническую Украинскую православную церковь, которая получит автокефалию. Он призвал уважать тех, кто продолжит оставаться в структуре церкви, связанной с Русской православной церковью.

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«Как только увидите людей, которые призывают «взять» Киево-Печерскую лавру, храм или монастырь — знайте, это московская агентура!» — заявил Порошенко.

Он призвал не позволить российской стороне «разжечь религиозную войну внутри государства».

Ранее Порошенко поздравил Филарета и Макария с пересмотром решения об их отлучении от церкви.