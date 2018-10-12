Россия пообещала ответ на отказ Британии выдать визы дипломатам

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Москва примет симметричные адекватные меры, если Лондон не изменит решение об отказе в визах российским дипломатам, передает РИА «Новости».

«Если не получится сговориться, а это всегда первая опция — обязательно будем отвечать на симметричной и взаимной основе», — сказал Косачев.

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Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко сообщил, что Британия отказывается выдавать визы российским дипломатам.

Он пояснил, что из-за этого не представляется возможным заполнить пустые места, образовавшиеся после высылки российских дипломатов из Лондона.