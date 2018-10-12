Guardian назвала британских политиков, которые могут уйти в отставку из-за Brexit

На этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала небольшому количеству членов британского парламента о статусе переговоров по Brexit c Европейским Союзом, пишет газета The Guardian.

В настоящее время среди истеблишмента растет обеспокоенность по поводу перспективы неограниченной таможенной поддержки для создания открытой ирландской границы после Brexit, поясняет газета.

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Мэй собрала не всех парламентариев, сделав это в надежде предотвратить возможные отставки из-за Brexit, прежде чем она будет искать поддержку всего кабмина и Консервативной партии, пишет издание.

Одна из задач, которая стоит перед руководством в настоящее время, состоит в том, чтобы избежать увольнений. В частности, члены кабинета, которые обеспокоены идеей бессрочной таможенной поддержки и попадают в список риска из-за угрозы их увольнений, включают лидера палаты общин Андреа Лидсом и министра труда и пенсий Великобритании Эстера Макви, пишет The Guardian.

Отмечается, что встреча Мэй с некоторыми членами парламента была неофициальной, и никаких решений принято не было. Тем не менее, уже на этой неделе представитель Европейского Союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье рассказал председателю Еврокомиссии Жан-Клод Юнкеру и еврокомиссарам на закрытом заседании, что принципы соглашения по ирландской границе в значительной степени приняты обеими сторонами, говорится в материале.