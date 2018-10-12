Греция потребует от Германии репарации за ущерб во Второй мировой

Президент Греции Прокопис Павлопулос во время встречи со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что греческие власти намерены добиваться от Германии возвращения «оккупационного займа» и возмещения ущерба от оккупации в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу греческого президента.

Павлопулос и Штайнмайер согласились, что странам необходимо совместно бороться с растущими в Европе популистскими настроениями, которые, по мнению греческого лидера, грозят «возвращением кошмарного прошлого». При этом Павлопулос добавил, что греческие власти намерены добиваться от ФРГ компенсаций за время военной оккупации.

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«Мы не выдвигаем этих требований в одностороннем порядке и произвольно. Напротив, мы делаем это в контексте нашей совместной международной и европейской правовой культуры», — подчеркнул греческий президент.

Ранее сообщалось, что Польша хочет от Германии новых репараций за ущерб от Второй мировой войны.