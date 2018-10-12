Экс-глава МИД Латвии рассказал о зависимости властей страны от «дяди Сэма»

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс считает, что латвийские власти зависимы от политических решений своих западных партнеров. Свое мнение он выразил в эфире Mix TV.

Юрканс дал интервью после того, как в стране прошли парламентские выборы. Наибольшее количество голосов на них набрала партия «Согласие», которую возглавляет мэр Риги Нил Ушаков.

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По мнению бывшего министра иностранных дел, латвийским политикам всегда приходится учитывать действия западных партнеров.

«Допустим, вы — министр обороны. Вы зашли в министерство, и что? Вас окружили генералы НАТО, а также местные. Вы станете говорить: «Нет, мне сначала надо все почитать»? Конечно, нет. «Yes, sir!» — и будете выполнять то, что скажет дядя Сэм», — сказал Юрканс.

По его словам, бюджет страны также зависит от Европы — после того, как документ составлен, его отправляют на проверку в Брюссель. Политик отметил, что после нее в бюджет уже нельзя внести изменения.

Юрканс заключил, что избирателям стоит более внимательно относиться к обещаниям местных депутатов.