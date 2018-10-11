Волкер рассказал о предложенных Москве вариантах размещения миссии ООН

Cпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе телефонной беседы с журналистами рассказал, что предложил Москве несколько вариантов размещения миссии ООН в Донбассе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, он предложил свои идеи о том, как миссия может быть развернута по стадиям, однако получил только критические замечания от российской стороны.

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Как отметил Волкер, американская сторона предлагает создание миссии миротворцев ООН, которые должны обеспечить защиту местного населения и обеспечить проведение выборов.

«К сожалению, в то время как Украина и США, Франция и Германия, Европейский союз и другие поддерживают идею развертывания такой миротворческой миссии, Россия по-прежнему не согласна», — сказал Волкер.

Волкер также рассказал, что готов снова встретиться со своим визави российским представителем по Украине Владиславом Сурковым, которого он назвал «эффективным» представителем президента Владимира Путина. Последний раз чиновники виделись в январе 2018 года, но обмен мнениями между ними ведется в письменной форме.