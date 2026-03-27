Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

СМИ: медицинская диагностика оказалось под угрозой из-за кризиса на Ближнем Востоке

Врач Грудзиньский: МРТ оказалось под угрозой из-за кризиса на Ближнем Востоке
Алексей Куденко/РИА Новости

Медицинская диагностика (МРТ) оказалось под угрозой из-за кризиса на Ближнем Востоке. Об этом рассказал РИА Новости врач Станислав Грудзиньский.

«Если ситуация на Ближнем Востоке не изменится в ближайшее время, то врачи по всему миру столкнутся с трудностями при выполнении исследований при помощи аппаратов МРТ. Причиной этого является кризис с поставками используемого в этих аппаратах гелия», — заявил Грудзиньский.

Отмечается также, что томографы строят на основе мощного сверхпроводящего магнита, который необходимо охлаждать почти до абсолютного нуля (-269°C). Для этого требуется от 1000 до 2000 литров жидкого гелия, основным поставщиком которого является Катар, при этом его газовые мощности недавно подверглись бомбардировке.

9 сентября президент США Дональд Трамп рассказал, кто принял решение об ударе по столице Катара. Американский лидер заявил, что это решение принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также отметил, что бомбардировки территории суверенного государства и близкого союзника Вашингтона не способствуют достижению целей Израиля или США.

Ранее Катар опроверг уведомление от США о готовящемся ударе Израиля.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
