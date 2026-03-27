Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Башкирии ребенок не выжил после игр с кошкой

Shutterstock/AshimovSJ

В Башкирии девятилетний ребенок играл с кошкой и заразился бешенством, спасти его не смогли. Об этом сообщает «Башинформ».

Инцидент произошел в Стерлитамакском районе. Ребенок играл с уличной кошкой, которая его укусила. Родители обратились за медицинской помощью не сразу — только когда рана начала гноиться. К тому моменту инкубационный период уже прошел, и спасти мальчика не смогли.

Еще один случай заражения бешенством был зафиксирован в республике в 2025 году, пострадавший от укуса больного животного также не выжил.

До этого в Тюмени женщину не спасли после заражения бешенством. Россиянку укусила кошка, которая до этого контактировала с больным хищником. Пострадавшая решила не обращаться в больницу, поэтому болезнь прогрессировала. Женщина не выжила.

Ранее в Алтайском крае бешеная лиса покусала людей и собак.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!