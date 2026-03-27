В Башкирии ребенок не выжил после игр с кошкой

В Башкирии девятилетний ребенок играл с кошкой и заразился бешенством, спасти его не смогли. Об этом сообщает «Башинформ».

Инцидент произошел в Стерлитамакском районе. Ребенок играл с уличной кошкой, которая его укусила. Родители обратились за медицинской помощью не сразу — только когда рана начала гноиться. К тому моменту инкубационный период уже прошел, и спасти мальчика не смогли.

Еще один случай заражения бешенством был зафиксирован в республике в 2025 году, пострадавший от укуса больного животного также не выжил.

До этого в Тюмени женщину не спасли после заражения бешенством. Россиянку укусила кошка, которая до этого контактировала с больным хищником. Пострадавшая решила не обращаться в больницу, поэтому болезнь прогрессировала. Женщина не выжила.

Ранее в Алтайском крае бешеная лиса покусала людей и собак.