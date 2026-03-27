Объявлен состав сборной России на матч с Никарагуа

Pauline Figuet/Global Look Press

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с национальной командой Никарагуа.

Состав сборной России: Сафонов, Бевеев, Пальцев, Морозов, Литвинов, Пруцев, Фомин, Умяров, Садулаев, Тюкавин, Гладышев.

Капитаном команды в этом матче станет вратарь Матвей Сафонов, который на клубном уровне представляет «ПСЖ», а до этого играл за «Краснодар».

Встреча состоится в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Абдурашид Худойберганов из Узбекистана.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее комментатор раскритиковал цены на билеты на игры сборной России.

 
«Выгребли все»: медики говорят о нехватке вакцин от клещевого энцефалита. Что происходит
