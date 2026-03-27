Женщине поставили тяжелый диагноз после того, как ее глаза начали менять цвет

Жительнице Великобритании поставили опасный диагноз после того, как ее глаза стали желтыми, пишет Mirror.

Сара Уильямс жаловалась на проблемы с пищеварением и неоднократно обращалась к врачу. По ее словам, каждый раз ей рекомендовали принимать слабительные, не назначая дополнительных обследований.

Ситуация изменилась, когда знакомая заметила у женщины пожелтевшие глаза — один из признаков серьезных нарушений. После звонка в медицинскую службу Сара была срочно направлена в больницу, где анализы и КТ выявили рак поджелудочной железы. Диагноз подтвердили уже на следующий день.

Вскоре пациентке провели сложную операцию по удалению опухоли. Первоначально вмешательство считалось успешным, однако затем возникли тяжелые осложнения: внутренние повреждения, тромбы и сепсис, из-за чего потребовалась повторная госпитализация и лечение.

Позже Сара начала курс химиотерапии, но его пришлось прервать из-за ухудшения показателей крови. В дальнейшем у нее обнаружили крупный абсцесс печени, а дополнительные обследования показали, что рак распространился на легкие и другие органы.

По словам женщины, она была шокирована диагнозом, так как изначально обращалась с, казалось бы, неопасными симптомами. Сейчас она готовится продолжить лечение и собирает средства на частную терапию, чтобы не ждать очереди в системе здравоохранения.

