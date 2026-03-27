Женщине поставили тяжелый диагноз после того, как ее глаза начали менять цвет

Mirror: пожелтевшие глаза британки были симптомом рака
Жительнице Великобритании поставили опасный диагноз после того, как ее глаза стали желтыми, пишет Mirror.

Сара Уильямс жаловалась на проблемы с пищеварением и неоднократно обращалась к врачу. По ее словам, каждый раз ей рекомендовали принимать слабительные, не назначая дополнительных обследований.

Ситуация изменилась, когда знакомая заметила у женщины пожелтевшие глаза — один из признаков серьезных нарушений. После звонка в медицинскую службу Сара была срочно направлена в больницу, где анализы и КТ выявили рак поджелудочной железы. Диагноз подтвердили уже на следующий день.

Вскоре пациентке провели сложную операцию по удалению опухоли. Первоначально вмешательство считалось успешным, однако затем возникли тяжелые осложнения: внутренние повреждения, тромбы и сепсис, из-за чего потребовалась повторная госпитализация и лечение.

Позже Сара начала курс химиотерапии, но его пришлось прервать из-за ухудшения показателей крови. В дальнейшем у нее обнаружили крупный абсцесс печени, а дополнительные обследования показали, что рак распространился на легкие и другие органы.

По словам женщины, она была шокирована диагнозом, так как изначально обращалась с, казалось бы, неопасными симптомами. Сейчас она готовится продолжить лечение и собирает средства на частную терапию, чтобы не ждать очереди в системе здравоохранения.

