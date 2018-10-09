Украинский депутат пожаловался в ПАСЕ на российскую журналистку

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Ариев на заседании ассамблеи пожаловался российскую журналистку, которая хотела взять у него интервью, передает РИА «Новости».

Ариев заявил, что якобы «был оскорблен физически» представителем российского телевидения. По его словам, его схватили за рукав и попытались помешать пройти.

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«Прошу всех представителей в Совете Европы принять меры для того, чтобы не имели место подобные случаи физического оскорбления со стороны российского телевидения», — сказал Ариев.

Как отмечается, инцидент произошел с участием корреспондента телеканала «Россия 1». В программе «60 минут» отметили, что журналист Ольга Скабеева пыталась поговорить с украинским парламентарием и выполняла свою работу.

Ранее сообщалось, что украинскому депутату Алексею Гончаренко сделали замечание в ПАСЕ за выступление в резиновых перчатках. Парламентарий заявил, что готовится к возвращению России.